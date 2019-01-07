逾2100單位上月獲批預售　3盤入紙申賣樓

發展商推盤速度加快。地政總署資料顯示，上月共有2,113伙獲批預售樓花同意書，來自大埔天鑽及紅磡首置上車盤煥然懿居。而期內接獲3個項目入紙申請預售，共涉764伙，當中以會德豐地產的將軍澳日出康城第9A期規模最大，提供647伙。



至於多個豪宅新盤亦積極籌備年內推售。新申請售樓紙的包括新鴻基地產(00016)的東半山司徒拔道18號項目，重新分拆入紙申請賣樓，第1期提供53伙。而嘉里建設(00683)九龍筆架山龍駒道3號項目，則提供64伙。



截至上月底，共有23個項目待批預售樓花，單位總數共10,058伙。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】

https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm