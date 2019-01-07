內地上月少賣44%！吉利汽車全年銷量未達標

吉利汽車(00175)公布，2018年12月總銷量9.33萬部，按年大減約39%，按月亦大跌約34%；該月出口量按年增長超過7倍，至7,035部。



值得留意的是，上月集團於中國市場總銷量為86,298部，按年減少約44%。2018年全年總銷量為150萬部，按年增長約20%，僅達全年銷量目標158萬部的95%。



集團指出，鑑於中國乘用車市場現時存在不確定性，董事會初步將2019年的銷量目標定為151萬部的保守水平，與2018年所實現的銷量相若。

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