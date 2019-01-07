【北水追蹤】資金有腳最誠實　大媽趁高掟騰訊

港股今日(周一)繼續反彈，恒指收市升209點報25,835點，主板成交774億元。港股通成交額約79億元，較上個交易日減少約5億元，佔主板成交額10.2%；南下資金淨流出8.68億元人民幣。



騰訊控股(00700)股價連續第二日反彈，收市升2.2%報317.6元。不過，「大媽」要錢唔要貨，其港股通錄得約5.2億元的淨沽盤，為11月29日以來最大單日淨流出，同時為全日淨流出最多之個股。



值得留意，過去四個交易日，騰訊每日的沽空金額均逾10億元，今日的沽空金額達18.6億元。北水趁高沽貨，加上沽空活躍，後市其股價的下跌風險不容忽視。



此外，新華保險(01336)換屆在即，消息拖累股價急跌7.5%報28.1元，其港股通錄得約1.2億元的淨流出。部分同業亦遭拋售，中國太保(02601)、中國太平(00966)分別亦有約1.2億元、6,307萬元的港股通淨賣出。



中銀香港(02388)、華潤啤酒(00291)及萬科企業(02202)亦各有約1.4億元、1.2億元及4,964萬元的港股通淨沽出。



招商銀行(03968)、中國人壽(02628)及中興通訊(00763)分別錄得約1.5億元、6,265萬元及4,746萬元的港股通淨買盤支持，其中前者為全日淨流入最多之個股。



至於中國平安保險(02318)、中國移動(00941)及友邦保險(01299)之港股通亦有約2,873萬元、2,739萬元及2,369萬元的淨流入。

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