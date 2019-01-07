聯交所股權變動資料顯示，長實集團(01113)於2019年1月2日及3日獲李嘉誠合共增持298萬股，最新持股數目約12.31億股。



美麗華酒店(00071)於2019年1月2日及3日獲李兆基合共增持6萬股，最新持股數目約3.36億股。



ASM太平洋(00522)於2019年1月2日獲施羅德增持62萬股，最新持股數目3,255萬股。



藥明康德(02359)於2019年1月2日獲摩根士丹利增持25萬股，最新持股數目3,038萬股。



雅生活服務(03319)於2018年12月4日獲Toscafund Asset Management LLP增持3萬股，最新持股數目3,901萬股。



秦港股份(03369)於2018年12月31日獲復星國際(00656)增持49萬股，最新持股數目5,015萬股。



利基控股(00240)於2019年1月3日及4日獲惠記集團(00610)合共增持106萬股，最新持股數目約7.04億股。



元亨燃氣(00332)於2019年1月2日獲王建清增持130萬股，最新持股數目約37.58億股。



力高集團(01622)於2019年1月2日及3日獲Times International Development Company Ltd合共增持105萬股，最新持股數目約9.45億股。



京能清潔能源(00579)於2018年12月28日獲Central Huijin Investment Ltd增持382萬股，最新持股數目約6.53億股。



民生國際(00938)於2019年1月3日獲China DaDi Group Ltd增持73萬股，最新持股數目約11.6億股。



江西銀行(01916)於2018年12月7日獲Mingyuan Group Investment Ltd增持966萬股，最新持股數目6,861萬股。



海爾電器(01169)於2019年1月3日獲Haier Shareholdings(Hong Kong) Ltd增持74萬股，最新持股數目約8.69億股。



常茂生物(00954)於2019年1月2日、3日及4日獲芮新生合共增持114萬股，最新持股數目382萬股。



建滔集團(00148)於2019年1月2日及3日獲張廣軍合共增持100萬股，最新持股數目156萬股。



德林國際(01126)於2019年1月7日獲CHOI KYOO YOON增持6萬股，最新持股數目約3.83億股。



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福萊特玻璃(06865)於2019年1月3日被中國華融(02799)減持450萬股，最新持股數目約1.03億股。



奧星生命科技(06118)於2018年12月31日被何建紅減持60萬股，最新持股數目3,750萬股。



雄岸科技(01647)於2018年12月31日被Morgan Hill Holdings Ltd減持1,050萬股，最新持股數目約5.99億股。



鼎豐集團控股(06878)於2019年1月3日被Asia United Fund減持3,500萬股，最新持股數目約8.94億股。

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