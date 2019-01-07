理財Campus：以股代息　着數定蝕底？

每逢公司派息，投資者普遍會收取現金股息，但也有小部分公司提供以股代息的額外選擇。究竟兩種方法各有甚麼利弊？甚麼情況採用最好？不如由專家與大家剖析。



股東們持有公司發行的股票，除希望股價上漲，令投入的資本增值外，亦期望公司會定期派息分紅，藉以財息兼收。當中，除了較普遍的派發現金股息，也有以股代息的方式，亦即股東收取股票去取代現金。



在以股代息的過程中，公司會有一個換股價去計算以股代息所收到的股票數量，而這個換股價一般是5個交易日的收市平均價。另要注意，想以股代息的股東需填妥相關選擇表格，並在指定日期前交回股份過戶登記處或持倉的銀行或券商，有別於收取現金股息不用填寫表格。



致富證券研究部高級分析員廖湛賢指，過去兩至三年有提供以股代息選擇的公司，不少是地產和酒店股，包括新世界發展(00017)、信和置業(00083)、信和酒店(01221)、尖沙咀置業(00247)、深圳控股(00604)等。金融股則有滙豐控股(00005)、渣打集團(02888)、香港交易所(00388)等。其他如港鐵公司(00066)、莎莎國際(00178)等也有此選擇。



他指，站在公司角度，以股代息可令公司保留原來應派予股東的現金，並把其用作營運用途。而以滙控上次派息為例，該行約有16%持有滙控的客戶選擇以股代息。



廖湛賢指，以股代息好處是將股息再投資，增加持股量，放大潛在回報；當然，如果股價不升反跌，虧損亦會增大。



另一個好處，是股東不用支付經紀佣金、印花稅的情況下增持股份，較一般買入股票減省成本。不過與收取現金股息一樣，透過金融機構持倉仍要支持代收股息費。另外，部分公司為以股代息提供折扣，如新世界過往會按平均價打九五折作為換股價，港交所近年則有九七折，讓股東可以較低價格增加持股。



至於以股代息壞處是難免形成碎股，而賣出碎股的價格普遍較市價低，以及沒有現金股息帶來的現金流收入。



究竟收取股票抑或現金作為股息何者回報較高，主要視乎股份長線表現是否向上。



廖湛賢統計五隻股份在近五年和近八年兩種收息方式的回報差別：「假設兩種方式收到的股息沒有再投資，滙控和渣打收取現金股息較以股代息回報高；新世界、港鐵、港交所則以股代息回報較高。」



其中，港交所由2011年至去年12月中累積的以股代息回報率（包含股價變幅在內）近56%，較同期錄48.4%的現金股息回報率（包含股價變幅在內）為高，差距有7.5個百分點。而渣打同期累積的以股代息回報率為負65%，較現金股息回報率負54.7%蝕得更多，差距逾10個百分點。



他解釋，以股代息本質，是把收到的股息再投資，故一直選擇以股代息，變相一直增持公司股份。而因兩隻國際金融股近年表現反覆偏淡，令高於現價的換股買入次數較多，變相高位買貴貨，難免拖低回報。



基於兩種收息方式令回報存有差異，他建議投資者在以下情況才考慮以股代息：一，是公司盈利穩定增長，預期股價可長遠向上，才可透過增加持股量而放大潛在回報。二是投資者計劃把該股作為長線投資，不急於短期套現；三是已經持有的股份手數較多。



在上述五隻股份中，他認為「半公用股」港鐵和做獨市生意的港交所較適合長線投資者以股代息，因料兩股長線走勢較大機會向上。

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