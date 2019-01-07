【異動股】新華保險發公告回應董事長不連任傳聞

新華保險(01336)公布，關注到近日有媒體發布有關該公司董事長動向的報導。該公司回應指，其第六屆董事會即將屆滿，目前正籌劃董事會換屆事宜；將按相關法律法規、交易所監管規則和《公司章程》等規定，正常履行董事會換屆程序，按要求及時披露相關信息，目前經營管理一切正常。



早前內媒報道，該公司將於4月換屆，現任董事長萬峰可能不再連任。新華保險H股(01336)及A股(601336.SH)周一(7日)暴挫，H股收報28.1港元，跌7.57%，創52周新低。



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