美國經濟何時衰退？專家話睇實圓匯100大關

外國傳媒報道，日圓兌每美元匯價於1月3日一度抽升至104.87，向2019年全球金融市場和經濟發出警告！目前匯價回落至108.37水平，仍強於2018年12月31日收報109.69。



報道指出，從歷史上看，日圓在很短時間內大幅上漲往往預示着全球金融市場面對壓力，例如1998年俄羅斯違約及2008年金融海嘯。



德國商業銀行外匯研究部主管Ulrich Leuchtmann指出，日圓飆升反映了人們對全球經濟質素的擔憂。根據往績，日本投資者傾向將大部分儲蓄投資海外，但在市場緊張時期，會將大量資金匯回日本，令日圓轉強。



荷蘭合作銀行外匯策略師Jane Foley更表示，假若日圓兌每美元升至100水平，將預示美國經濟處於衰退。

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