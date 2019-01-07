【又炒燶】嘉湖山莊車位半年貶值25%　帳蝕37萬

天水圍嘉湖山莊近月車位價急跌，令市場續現蝕讓個案。據土地註冊處資料，該屋苑景湖居B樓一個雙號車位，上月以112萬元售出，相比業主去年6月時的購入價149.5萬元，僅僅半年已貶值25%，帳面蝕37.5萬元。



事實上，過去幾年炒得火熱的屋苑車位，近期價格不但跟隨整體樓價回落，而且跌得比大型屋苑的樓價更急，去年接貨的買家不少都要損手。除嘉湖山莊外，早前將軍澳慧安園2樓雙號車位大幅減價50萬元或逾31%出售，以109萬元沽出，業主帳蝕11萬。另外，上月沙田第一城更連錄兩宗車位蝕讓個案，亦錄得有車位約4個月就貶值14.5%。



【慧安園車位低市價30%沽 業主帳面蝕11萬】

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【炒燶咗！沙田第一城車位4個月帳蝕18.5萬】

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