啟迪國際或出售車載淨化器業務

啟迪國際(00872)公布，擬出售蘇州亞都雲科技有限公司51%股本權益，與買家訂立諒解備忘錄。代價將參考註冊資本4,080萬元人民幣及相關公司估值釐定。



亞都雲科技主要於中國從事研發車載淨化器及相關空氣技術，以及銷售車載淨化器。



集團指出，經考慮業務戰略及目標公司業務表現欠佳，以及其增長潛力，決定調整對車載淨化器業務的戰略，並認為潛在出售事項將有助集團專注其他現有業務。

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