中原亞太區去年佣金收入近54億　創新高

去年樓市由高位回落，但對地產代理而言，仍算是豐收的一年。中原地產表示，該公司亞太區2018年佣金收入錄近54億港元，單是香港已佔近50億元，當中41億元來自住宅部，工商舖部則佔8億元。上述4個數字均創歷史新高。



該公司表示，今年會採取「持盈保泰」發展策略，維持400間分行及6,000名員工的規模；2019年營業額目標為54.28億元。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年積極把握一手項目機遇，市場佔有率更上一層樓，為市場最高一手市佔率代理行。2019年市場走勢雖存在不穩定因素，但1月已有多項利好消息湧現，如人行降準、美國加息步伐放緩，加上政府有機會於合適時間放寬按揭限制。本月或出現一手市場「小陽春」。

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