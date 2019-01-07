【產經專題】三大評級機構齊看淡中國經濟　恐29年最差

中美貿易摩擦及信貸需求放緩等不明朗因素，今年將繼續困擾中國經濟。三大國際信貸評級機構標普、惠譽及穆迪均預期，中國刺激經濟措施難擋增長放緩。其中，穆迪最為悲觀，預料今年及明年中國經濟的增速放緩至只有6%，為1990年以來最低增長率，又指其經濟決策失誤風險增加。



穆迪表示，中國難以兼顧「防風險、去槓桿」的信貸增長目標，及維持穩健經濟增長。該行又指出，美方的外交與貿易政策不確定性增加，以致中方更難及早籌謀政策去應對。與此同時，中國現有的政策工具恐無力阻擋未來更急促的經濟下行趨勢。這兩個重大風險會進一步拖累中國經濟增長，並增加其經濟決策的失誤及誤判風險。



【中國資本外流規模增加】

2019年中國將面臨更多外部壓力，惠譽預計，內地經常帳盈餘已大幅收縮，加上市場情緒波動及中美貨幣政策分歧進一步加大，令中國資本外流規模增加。



該行預料，中美貿易戰升級可能性高企，兩國的談判立場有顯著差異，不容易尋求雙方滿意的方案，而且隨着企業趕在關稅生效前搶先出口的效應消退，今年中國的進出口貿易或面臨更大下行壓力。該行預期，1999及2020年中國經濟增速為6.1%。



標普亞太區首席經濟師Shaun Roache則表示，長遠而言，美國政策對中國電子科技供應鏈的影響較貿易戰對中國經濟帶來的直接衝擊，更能破壞中國的經濟活動及信心。



【內需疲弱 財政不均】

除「外憂」之外，中國同時受內需放緩因素困擾。惠譽、穆迪及標普均認為，中國出台的一系列支持經濟增長措施，例如調低金融機構存款準備金率，以及支持民營企業融資，可稍為抵銷部分經濟下行壓力。不過，惠譽認為即使這些政策有助今年上半年穩定經濟增速，但除非有更多結構改革，中期而言恐無助解決中國經濟轉弱問題。



該行又指出，中國零售銷售增長於2018年11月更趨疲弱，工業企業盈利與住宅銷售持續放緩，反映中國內需將持續疲軟，外部需求亦難以支撐今年的經濟增長，而中國房地產市場在經歷三年的上升周期後，今年將進入溫和調整期，意味投資置業的風險稍增。



除政策與宏觀因素，惠譽指中央與地方政府不平衡的財政關係，將是中國面對的另一大挑戰，因為這令地方政府更依賴波動性較大的土地收入，以支撐其公共工程的支出。去年底的中央經濟工作會議中強調，地方政府有公共服務及高科技的基建投資需要，或會導致地方政府更依賴信貸去爭取資金，進一步影響經濟穩定性。



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