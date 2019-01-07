遠東環球斥近3億元收購基建　擬易名「中國建築興業」

遠東環球(00830)公布，擬收購Value Idea全部已發行股本及貸款，以及富天企業全部已發行股本及貸款，總代價2.95億港元。上述收購目標持有南昌大橋及南昌中海新八一大橋權益。



集團指出，收購目標各自擁有穩定的現金流，以及預期整體回報可觀，可為集團拓展新的營運類業務奠定良好基礎，為發展成為專業的營運類企業邁出了堅實的一步。



另外，董事局建議，將公司英文名稱由「Far East Global Group Limited」，更改為「CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED」；中文名稱由「遠東環球集團有限公司」，更改為「中國建築興業集團有限公司」。

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