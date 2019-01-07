佳兆業集團去年銷售額增56%

佳兆業集團(01638)公布，2018年12月錄得合約銷售金額約103.97億元人民幣，按年增加約105%，合約建築面積約477,358平方米，按年增加約129.5%，平均售價約每平方米21,779元，按年減少約10.7%。



總結2018年全年，總合約銷售額約700.59億元，總合約建築面積約3,836,621平方米，分別按年增加約56.7%及37.7%，平均售價約每平方米18,261元，按年增加約13.8%。

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