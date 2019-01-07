新盤UPDATES︰凱滙呎價創新高　天鑄連沽5伙

各區新盤的市場反應保持踴躍。市區大型新盤繼多輪熱銷後，個別單位以創新高價沽出，而傳統豪宅地段項目亦續獲理想價承接。



●凱滙高層兩房呎售近2.36萬創新高

一手樓市暢旺，市場消息透露，信和置業(00083)等合作的觀塘凱滙第2期，剛再連沽兩伙。其中第3座高層K室，實用面積569方呎，成交價1,342.6萬元，呎價23,596元，創項目標準戶呎價新高紀錄。該單位屬兩房連儲物房間隔，可享內園景致。同時，樓盤部分特色戶正以招標形式推售，相信呎價有機會再突破新高。



●天鑄連沽5伙 最高呎價逾4.1萬

新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，今日(1月7日)以招標形式售出5伙，套現逾3.16億元。當中成交價及呎價最高為第5座21樓C室，實用面積1,723方呎，售價7,144.4萬元，呎價41,465元。而其他售出單位樓價介乎5,188.8萬至6,806.6萬元，呎價34,483至39,851元。



●上月逾2100伙獲批預售 3盤入紙申賣樓

發展商推盤速度加快。地政總署資料顯示，上月共有2,113伙獲批預售樓花同意書，來自大埔天鑽及紅磡首置上車盤煥然懿居。而期內接獲3個項目入紙申請預售，共涉764伙，當中以會德豐地產的將軍澳日出康城第9A期規模最大，提供647伙。



至於多個豪宅新盤亦積極籌備年內推售。新申請售樓紙的包括新鴻基地產(00016)的東半山司徒拔道18號項目，重新分拆入紙申請賣樓，第1期提供53伙。而嘉里建設(00683)九龍筆架山龍駒道3號項目，則提供64伙。



截至上月底，共有23個項目待批預售樓花，單位總數共10,058伙。



●尚悅‧嶺周五起發售101伙

恒基地產(00012)等元朗尚悅‧嶺，剛加推全新第4號價單，提供51伙，價單售價由390.1萬至467.4萬元，呎價介乎15,063至17,311元，買家可享最高3%折扣優惠。發展商同時發出新銷售安排，即日起停售36伙，本周五(1月11日)起發售101伙。



●新盤部署：屯門The Carmel擬周內開價 最細面積259方呎

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，集團旗下屯門The Carmel將於周內開價，售價將參考區內新盤，預計月內開售，而兩個設於灣仔W Square的示範單位亦會於短期內開放。



已上載樓書至樓盤網頁，合共提供178伙，包括48座花園洋房，實用面積由1,082至4,144方呎，間隔由三房套至五房雙套；分層單位佔130伙，實用面積由259至1,476方呎，屬開放式至四房特色間隔。

他指出，樓價調整已近尾聲，隨着外圍息口因素緩和，樓市將回穩。對於放寬按揭成數，他表示歡迎，認為可由上車盤開始。



●尚珩沽出38個車位 套逾1.44億

香港興業國際（00480）銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，沙田九肚尚珩於上周六(1月5日)進行首輪住客停車位銷售，當日共有36個分層單位買家參與，最後共38個住客停車位售出，每個車位售價為380萬元，總成交價逾1.44億元。項目共設有74個住客停車位及6個電單車停車位。

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