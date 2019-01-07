機構輪住唱衰內銀　大摩狠削目標價11%

經濟及貿易前景不明朗，影響市場對中資銀行投資信心。摩根士丹利(大摩)指，儘管內地銀行今年資產質素可望保持穩定，但相信淨息差收壓，狠削內銀平均目標價11%。



大摩將民生銀行(01988)H股的投資評級，由「增持」下調至「持有」，大降目標價25%至6.3元，指該行面對較大的中小企及民企風險，而且資本水平較疲弱。至於大型內銀目標價亦遭降7至14%，其中，建行(00939)目標價由10.3元下調至9.3元。



評級機構惠譽則認為，內銀今年難以維持資本水平和貸款高增長，盈利能力亦會受壓，對中國銀行業2019年展望負面，並引述人民銀行的《中國金融穩定報告》，指內地銀行在壓力測試情境中，約20至25%的銀行資本水平將跌穿最低監管要求。



該機構指，若銀行未能謹慎管理和適當為貸款定價，政府的規管和干預將增加其盈利能力的中期壓力。不過，由於中資銀行擁有國家支持作後盾，惠譽對其違約評級展望則維持穩定。



惠譽指出，雖然中國下調存款準備金率或有利銀行淨息差，惟中資銀行需將表外資產轉至表內，加上撥備需要，內銀資本充足率僅能維持於目前水平，亦侷限其盈利能力，加上內銀資本水平並不足以支持政策大幅寬鬆，料內銀貸款增長將於2019年放緩至13%。



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