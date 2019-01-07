美股「標指5日定律」　周二收市即可預示全年？

美國標指在2018年12月31日收報2,506點原來好重要？外國傳媒報道，首創「金磚四國」一詞而被譽為「金磚之父」的高盛前首席經濟學家奧尼爾，亦創立了「標指5日定律」，該定律是以標指每年首5個交易日的走勢，來預示美股整年表現。



若標指在新年頭5個交易日上揚，那麼全年很大機會都是上漲，自1950年以來，準確率超過85%。以2019年計，首5日的截至日期為1月8日(周二)，而截至1月4日，標指收報2,531點，投資者可看看能否維持在2,506點以上。



另外，《股票交易員年鑑》(Stock Trader's Almanac)數據顯示，標指1月整月的走勢，可決定整年走勢，在過去70年，僅10次失準，其中最近期的兩次分別為2015年及2018年。

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