全球經貿戰：美方指貿戰正損害中國就業　恐有動盪

外國傳媒報道，美國商務部長羅斯最新表示，美國關稅政策正損害中國經濟，同時阻礙了當地創造就業機會，以遏制社會動盪的能力。



他稱，中國經濟放緩對於他們來說是個大問題，因中國十分需要創造數以百萬計的職位，來抑制來自小村莊的社會動盪。他質疑不少中國小村莊的人民到了城市後，因找不到工作而要回鄉，這是真實的社會問題，那是一群非常不滿的人。



他指出，中國正面對「二元決策」，要麼繼續面對關稅，要麼達成協議。美國對中國的出口遠少於中國對美國的出口，中國正在尋找它取決於美國的程度。



他又表示，不少企業正將製造工序搬出中國，不是所有都來美國，有些去了亞洲其他國家。

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