樓價UPDATES︰世宙業主辣招鬆綁即沽貨

由於後市未明，部分業主持貨剛滿3年即火速沽貨套現，元朗世宙剛錄一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西營盤高樂花園1座極低層C室，實用面積334方呎，以一房設計，望樓景及部分海景。租客剛遷走5天，業主即以600萬元將單位沽出，實用呎價17,964元。原業主於1988年以54.7萬元入市，單位31年升值近10倍。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒3座高層A室，實用面積441方呎，採兩房間隔，單位座向西方及望內園景，議價後獲買家以768萬元承接，實用呎價17,415元。原業主持貨6年半，帳面現獲利約320萬元。



●將軍澳中心7座低層D室兩房戶，實用面積384方呎，由於物業位置方便，基座設大型購物商場，吸引同區上車人士以約625萬元購入，實用呎價約16,276元。



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新界區



●世宙1座高層C室，享開揚市景，實用面積約429方呎，原業主上月以約650萬元叫價放售，由於價格相宜，吸引用家客洽購，剛以625萬元成交，實用呎價約14,569元。上址為原業主於2016年1月以約497.8萬元購入，期內帳面獲利約127.2萬元。



●外區首置人士鍾情馬灣珀麗灣環境舒適，以560萬元承接屋苑15座低層G室兩房戶，以實用面積約520方呎計，實用呎價約10,769元。資料顯示，原業主於2012年3月以約318萬元入市，持貨至今帳面獲利約242萬元。



●荃灣海灣花園2座低層A室，以三房間隔，享東南內園景，實用面積約533方呎。原業主於數月前叫價約650萬元放盤，最近獲外區首置買家議價，終以575萬元成交，實用呎價約10,788元。



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