新股專輯︰澳門偉鴻集團再度遞交上市申請

澳門裝修服務及維修保養服務承包商偉鴻集團再度向聯交所遞交上市申請，紅日資本為獨家保薦人。



初步招股文件顯示，該公司的裝修服務主要涵蓋現有樓宇的翻新工程及應用於娛樂場、零售區域、酒店、餐廳、商用物業及住宅物業。截至2018年8月底止8個月，利潤2706.0萬澳門元(下同)，按年大增3.28倍；收入按年升2.58倍至2.71億元，其中99.9%來自裝修服務。2017年度利潤2,395.8萬元，按年增加33.16%；收入按年上升64.9%至1.89億元。



截止2018年12月27日，該公司擁有29個已獲授及進行中裝修項目，原合約總金額約為3.73億元。



集資所得將用於支付項目前期成本及獲取履約保證金；加強勞動人手；及一般營運資金。



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