夜市UPDATES：美股反覆受壓　港夜期向下

美股小幅高開後迅速轉跌，道指曾跌130點，目前報23,420點，仍跌12點或0.05%；標指報2,536點，升4點或0.19%；納指報6,767點，升28點或0.43%。



港股期指夜市跟隨美股向下，現報25,839點，跌26點或，高水3點。



FAANG繼續成為市場焦點股份，Netflix升逾2%；有分析指，亞馬遜將在2019年出現牛市，股價可能飆升20%以上，該股目前升逾1%。另外，Apple跌不足1%。



市場期待已久的中美貿易談判開始，中方高級官員出席談判的消息讓市場感到樂觀。然而，未來息口走勢更直接觸動市場情緒。上周美國聯儲局主席鮑威爾的鴿派言論導致美股大漲，本周投資者同樣需要留意聯儲局消息。



鮑威爾於本周五會再次發表講話，在此之前，該局聯邦公開市場委員會(FOMC)將於周四公布2018年12月18-19日貨幣政策會議紀要。



市場風險偏好降溫，美元指數跌破96關，日內低見95.72的三個月新低。消息指英國議會將在1月14日當周表決脫歐議案，英鎊兌美元漲0.4%，曾見1.277。



歐股三大指數走低，英股跌0.53%至6,800點；德股跌0.45%至10,719點；法股跌0.63%至4,707點。



【22:34】觀望中美貿易談判進展，美股開市早段好淡爭持，道指升41點，至23,474點，但之後一度轉跌；納指升18點，至6,757點；標指升3點，至2,535點



財經雜誌《巴隆氏》認為Apple依然有很大投資價值，並引述對沖基金Heller House的Marcelo Lima指出，Apple今年預測市盈率僅12倍，低過標指的14.2倍。Apple股價早段跌0.24%至147.9美元。



有報道指通用電氣(GE)計劃出售飛機租賃業務。GE股價早段升3.89%至8.55美元。



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