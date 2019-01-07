點買零食可以免中伏？優品360行政總裁話...

香港唔少打工仔包括小記，都會入定啲零食擺喺Office傍吓身，但往往就喺最需要呢啲精神支柱時，一拆開包裝、咬落......中伏！小記早排見到零食連鎖銷售商優品360(02360)行政總裁許志群，佢就自爆公司入貨避免中伏嘅秘訣。



如果以為入貨只係買買買，咁就錯嘞！許志群話，採購第一步係「搵料」。咦？乜仲要搵原材料自己整？佢講嘅原來係搵「資料」，首先要知市面興啲咩，要摸清消費者嘅心水。除咗自己搵，向供應商索料都好重要，由於供應商好多時都會提供新產品資訊。唔單止咁，公司仲會參加世界各地嘅展覽會，睇吓有咩特色零食。



有咗目標，就輪到最重要嗰步－試食。搵邊個做白老鼠？就係公司自己嘅員工。許總話，佢哋內部員工有口號「伏等我哋中，好嘢賣出街」喎。



過咗公司內部白老鼠呢關，入得貨喇啩？咪住，好食都未必一定入，事關要睇價錢計吓條數。明晒，講到尾，生意吖嘛。



至於啲包裝靚一靚嗰啲，就要小心啲咁話。點解？許總冇講喎，以閣下嘅轉數，明啦！



話時話，投資者入貨一樣怕中伏，優品360本周五(11日)就掛牌上市，又睇過點！

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