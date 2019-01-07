專家警告：倘特朗普不能解決中國問題　美必衰退

外國傳媒報道，投資諮詢機構Cribstone Strategic Macro創辦人Michael Harris警告，如果美國總統特朗普不能解決與中國的貿易僵局，美國將陷入經濟衰退。



他說：「如果美國衰退及冧市，始作俑者將是特朗普，他令政府關門已是錯誤，同時又不能解決中國問題。一旦中國問題解決不了，美國將陷入衰退，因為不能同時面對兩大重要不明朗因素。」



目前美國政府局部關門已踏入第16日，特朗普與民主黨仍未達成共識。

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