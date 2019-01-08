永明金融新招冀減「孤兒單」退保率

市民購買保險時往往會擔心因負責的保險代理突然離職而淪為「孤兒單」，永明金融分銷及市場總經理區張明儀指出，公司每月平均新增逾五百張「孤兒單」，有意針對相關客戶提供新的後續服務，透過電子平台為投保人及新代理配對，冀公司今年底「孤兒單」退保率可降2個百分點至15%。



一般而言，保險公司均會隨機分發「孤兒單」至在職代理，惟代理因工作量過多或經驗不足，未必能全面跟進有關客戶保單。區張明儀指出，曾有客戶長期未有與負責保單的新代理溝通，最終選擇退保，建議業界可考慮利用手機應用程式(App)平台，全面電子化通知客戶及配對的過程。



她又透露，該公司將於今年開始利用手機程式向「孤兒單」客戶發通知，並了解他們對新代理的要求，例如年齡層、專長及經驗等。與此同時，逾兩年工作經驗的代理，可於手機程式上表達接單意願，按當時工作量選擇拒絕或接手「孤兒單」，並根據其背景及往績與相應客戶配對。



當雙方互相配對後， 公司會繼續緊密監測進度，確保該名代理與客戶恒常保持聯絡，避免出現坊間所指「無人理會」的苦況。若「孤兒單」個案湧現，同時在職代理人數供不應求，不排除提供獎勵讓代理接單。



雖然不少代理質疑這個方案對為公司帶來的潛在回報，但她強調，保障「孤兒單」利益並非旨在增加公司營銷，而是解決投保人的難題，呼籲同業積極提更多方案協助客戶。

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