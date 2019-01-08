古勝：息口敏感股伺機翻兜

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，人行放水、聯儲局主席鮑威爾放鴿、再配合中美重啟貿易談判下，原以為港股會彈番唔少，豈料恒指周一裂口高開掂一掂兩萬六已經回頭，收市升得209點報25,835點，好明顯大戶殺一殺批重貨熊仔後就已行收兵，主板成交774億元，仍然係冇乜氣勢！



睇埋直接受惠放水的A股市場，三大指數只有深成指升1.5%，其餘兩者即滬深300同滬綜指都升少過1%，真係好難說服資金進一步追貨，尤其是春江鴨上周五已經率先買貨，當下再追值博率自然差咗一截。



其他唔講，淨睇今轉中美貿易談判結果此因素，經已好影響港股後向走勢。加上英國脫歐進程的發展，就十足十去街市買菜咁有價講，話賣又唔賣，未來可唔可以「有序」脫歐，機會率真係一半半。故暫時睇牌面，中歐美三地都有不明朗因素存在，試問港股又點會唔飄到暈呢？



藍籌股方面，騰訊控股(00700)再一次跑出，全日升2.2%跑贏大市，收報317.6元，成交78.8億元，佔大市整體成交約一成。走勢上，集團股價周一已初步擺脫自去年12月初營造的短期下降通道頂部阻力，重上多條主要平均線，走勢繼續改善。如果有跟古勝早前建議，已入貨者不妨等多兩日先收割。



另外，睇番周一貢獻恒指最多的藍籌股，就分別係滙豐控股(00005)、港交所(00388)、長實集團(01113)、中海油(00883)及中國移動(00941)，五隻個股合共推升恒指87點，計埋騰訊貢獻的58點，已幫恒指進帳145點，亦即係其他藍籌表現好一般。所以看官就算見個市反彈，但講到底都係要揀得啱先至有肉食！



話說回頭，上周五中美兩國不約而同地出手，短期雖有利股市氣氛，但卻是機中有危，皆因若然唔係見風頭火勢殺到埋身，又豈會喺踏入2019年即刻出招。值得留意的是，中央雖然在春節前放鬆銀根，增加市場資金流動性，惟撐經濟唔代表個市會大升。



再從宏觀角度睇，相信政府亦唔願見到經濟轉差之時股市卻大升，故預期春節前唔會大跌之餘，亦勸大家唔好對後市抱有太大期望。策略上，亦應以保守為主，有勢個股唔係唔追得，但就應以快打慢，靈活變通，且嚴守止蝕，在風雨飄搖市況下，「執行力」就係贏輸的關鍵。



既然市場轉炒美國加息速度放慢，咁最直接受惠的相信就係對息口敏感的本地地產股及收息股。不過，前者仍受香港經濟及樓市前景左右，後者變數相對較少，可作為中線投資之選。以近日股價走勢表現，領展(00823)、粵海投資(00270)、中華煤氣(00003)及深圳高速(00548)較為靚仔，大家不妨從中揀選自己心水股，話唔定可提早發個新年財！

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