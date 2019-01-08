【名家筆陣】莊太量：美聯儲局轉軚變鴿？

去年金融市場經歷大起大落，市場曾憧憬美國聯儲局會因應美股轉弱，而在上月議息後放鴿。惟議息後公布今年會企硬加息及維持縮表，道指於數天內曾跌近一成。上周五聯儲局主席鮑威爾回應市場憂慮，改口風稱在加息方面將保持耐性。聯儲局會否轉軚變鴿？



去年9月底美股剛突破歷史新高，聯儲局議息後發布的點陣圖顯示，今年將加息3次至3.125厘，中性利率為3厘。10月起市場風雲變色，資金流出美股及企業債、流入國債，10年期國債孳息率由中期選舉前逾3.2厘，數周內挫至上月中約2.8厘。



11月底G20峰會前夕，鮑威爾首度改口風，稱現時利率僅低於(Just below)中性利率水平，更指局方無既定政策路線(No preset policy path)。憧憬聯儲局在12月議息後放鴿，如暫停加息及放慢縮表步伐等，美股道指當日曾急彈600點。



議息後聯邦基金利率升至2.375厘符預期。局方會後公布的點陣圖指今年將加息2次至2.875厘，中性利率為2.75厘，兩者皆比9月底公布低0.25厘，反映聯儲局會放慢收緊幣策，但仍企硬加息，鮑威爾更表明會維持每月500億美元的縮表步伐。



放鴿憧憬落空，幾個交易日期間，道指由議息當日高位下滑近1成。投資者避險情緒升溫，美元兌日圓一度閃崩近3.7%。資金亦投入國債避險，10年期債息上周4進一步跌至2.55厘水平；兩年期國債孳息更一度跌穿2.4厘，為2008年金融海嘯以來，首次與聯邦基金利率看齊。



鮑威爾回應市場憂慮，再次改口風稱聯儲局在加息方面將保持耐性，有需要時會顯著調整政策，包括調整縮表步伐，向市場派定心丸，美股即日急彈700點。惟聯儲局會否真的轉軚變鴿，或再次令市場失望？



聯儲局2016年初曾暫停加息1年，但今天局勢與當時有明顯分別。當時背景是2015年內地股災、經濟下滑，加上人民幣失序貶值引發恐慌。今天中國已經放棄以大水漫灌去刺激經濟，即使剛公布全面降準1個百分點，亦主要用來置換MLF，以及為本月底稅期形成對沖，市場已不太擔心人民幣再走貶值舊路。



2016年初，美國經濟數據呈弱勢，經濟增長跌至約1%的衰退邊緣。隨減稅刺激效應消退，今年經濟增長必放緩，但市場料仍有約2.5%。更重要的是，美國勞工市場遠比3年前強勁。



剛公布上月非農新增職位為31萬個，遠高於市場預期的18萬個，失業率3.9%，貼近半世紀以來最低，並連續22個月低於自然失業率。上月平均時薪按年上升3.2%，維持2009年以來最高。薪金上升必帶動通脹，聯儲局後續加息步伐，主要取決於數據，投資者不要太一廂情願。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長 莊太量

(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)

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