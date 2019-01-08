梁冠業：業績期成股市分水嶺

海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業在東方產經「專家點評」專欄表示，在2至3月，預期市場將會出現一個分水嶺，原因不少企業將於期間公布業績，業績不僅涵蓋了去年整個財年的成績，更重要是將2018年第4季的成績呈現於投資者眼中。



無可否認，貿易戰影響和經濟前景轉勢已成事實，但兩者對經濟的打擊，現時多數是透過媒體或分析師進行預測，故3月份的業績期將有助市場更易把握整個局勢，並點出一個明確方向。



我們預期，股市將持續波動一段時間，但對香港和中國持謹慎樂觀態度。雖然中美貿易衝突將在可預見的未來持續下去，但我們認為市場反應將隨着時間的推移而變得愈來愈緩和。再加上恒指現時估值已接近歷史平均水平，我們認為其負面影響已逐漸反映至恒指現價當中，並認為現在是作中長期投資的好時機。



美股方面，經過去年12月的大幅調整後，部分優質的美國企業估值變得更為合理，惟市況仍未穩定，投資者宜耐心等候入市機會。預期今年第1季度波動較大，並且這種趨勢將會維持一段時間，我們建議投資者可選擇採納靈活的交易策略，如期權或期貨，把握短線的投資機會。



至於1月份，有幾項重磅消息。根據美國傳媒，美國政府代表在周一與北京官員舉行貿易談判，市場對談判有憧憬。英國國會將於1月14日表決脫歐方案。此外，月底美國將公布議息結果，屆時市場將聚焦聯儲局主席鮑威爾如何演繹今年的加息步伐。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士，沒持有有關股份)

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