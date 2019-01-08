中國銀河國際：刺激實體經濟成效待顯

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，目前多種原因導致需求疲弱，貨幣增速見歷史低位，強勁的通脹似是不可能發生，正所謂有滯而無脹，宏觀政策急切需要調整，以積極的財政與貨幣政策，幫助實體企業修復資產負債表，是我們去年第2季度以來一直堅持的觀點。去年下半年，經濟數據已不斷印證着我們的觀點，全面降準再次出現。



上周五人行宣布將於1月15日、1月25日分兩次下調存款準備金率，每次降幅0.5個百分點，累計釋放資金約1.5萬億元人民幣。考慮到1至2月份有包括中期借貸便利(MLF)第1季度到期、繳稅、地方債提前發行等較多資金回籠，新年跨年資金需求旺盛，今次央行實際投放資金規模約在8,000億元人民幣水平，尚無法覆蓋第一季度資金缺口。



我們認為，這是決策層面仍認為本次降準屬定向調節，而非大降水的原因，如此一來，降準本身將不會對短期利率造成太大衝擊，亦不會通過利率平價，對匯率構成過大的壓力。毫無疑問，降準表明了決策層當前對貨幣信用擴張的基本態度。



貨幣寬鬆之後，是否就可萬事大吉？簡單來說，答案是否定的。中國經濟和資本市場能否企穩，關鍵在於實體部門，包括居民和企業部門的資產負債表狀況的修復，而這個進程自貨幣寬鬆、加力提效的積極財政政策落地尚需時日。



中美貿易摩擦發展一波三折，加上多種政策影響共振，政策層面在去年中以後已經持續調整各項宏觀政策的力度，包括對穩健貨幣政策作出適當的調節。但是，我們看到經濟仍繼續放緩，貨幣與社會融資數據仍下滑，我們知道人行採取降準之類的貨幣政策，是為了增加基礎貨幣供應，降低銀行負債端成本。



然而，有投放能力與投放到位之間的最後一里路，有時候是經過一個較為複雜的決策、定價及傳導的過程，銀行得到央行增量基礎貨幣後，理論上可提高其信用派生的能力，但現在所見，銀行民營部門、小微企業部門的主事人，對信貸投放仍然顧慮重重。



不難發現，當前擴張貨幣政策用以承托經濟增長的任務，已落到銀行表內信貸的肩上，這也是去年中以來的政策思路。與之相應的是，央行力圖降低銀行負債端成本，同時對於銀行投放民營及小微企業，消除偏重於某行業或類型企業，以多項政策作為思想引導。



資產配置方面，年中以前，債券的投資表現總體優於股票，A股市場料將觸底回升，上半年可適度關注黃金的避險價值。A股行業方面，建議關注公用事業、消費、軍工、農林牧漁，以及受惠於政策投資的5G、建築等行業。



另一方面，醫藥生物、食品飲料、銀行、家電、休閒服務等通常在全年受到市場整體風險因素影響的行業，應可有較佳表現，值得關注。

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