林嘉麒：港股處身關鍵時刻

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，投資最難掌握的是波動市，在市場出現多種好壞消息交錯情況下，容易影響擾亂部署。壞消息出現時，市場短暫恐慌，股份到價止蝕後或反彈；好消息出現時，成交配合突破向上，到頭來只是技術走勢陷阱，高追後股價回落，令投資者無所適從。



上周初各國公布PMI數據，由於數據具經濟預期的前瞻性參考作用，數據差令市場對前景悲觀，環球股市急跌。事實上，恒指上周在成交增加下失守去年12月低位25,300點水平，且25,000點更一度失守。經濟數據差，跌穿支持位，淡友見破底就追沽，大市沽空金額隨即增加，短線理應看淡。



不過，正因經濟差，國家出政策支持。上周五人民銀行迅即降準，同日美國非農數據遠超預期，加上聯儲局主席鮑威爾的鴿派言論，風險胃納逆轉，短線淡友反手平倉，港股周一急彈。



人行降準為市場所預期，早前已將普惠金融定向降準小型和微型企業貸款考核標準調整，市場亦有所期待降準遲早發生。今次降準為1個百分點，部分是對沖MLF到期，但實質釋放長期資金流入實體經濟的金額是加大了，理應是利好大市。但要留意，去年降準四次，未對M1拉升有幫助，而去年11月的M1更放緩至增長1.5%，為五年新低，反映降準未能帶動資金刺激經濟。



若大市只有降準這一好消息，股市升幅是有限的，幸好美國有好消息配合。美國不單上非農新增職位遠超預期，而且勞動參與率、平均每小時工資都是優於預期。美國經濟未有想像中轉差，尤其是私人部門就業職位大增至30.1萬，反映企業的看法正面。因此，鮑威爾在上周五言論時，重申美國經濟好是有理據的。



再者，他對聯儲局政策看法態度有變，指政策並不是預設，聯儲局在仔細傾聽市場對風險的擔憂。此前他曾表示過縮表步伐不會變，今次言論態度改了，為市場減少一份憂慮。



周二市場正等待兩個消息，一是中美貿易是次談判的結果，其次是美國向加拿大正式引渡孟晚舟回美國受審的最後限期。兩件事件在同一天發生，相信不是巧合，應是中美談判範疇之一。若然事情上有個好的了結，市場不確定性隨即消除，大市氣氛將會大大改善，恒指屆時有望再出現較更大規模反彈，再度挑戰100天線以上。反之，恒指會走回頭，再下試25,000點。我們耐心等待吧！



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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