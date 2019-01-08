【名家筆陣】梁彥穎：10句話氹你做投資水魚

筆者今期想列舉最能令朋友買錯股票的10句說話，排名次序以最易令人上當的排最後：



(1)所有專家都話這隻股票好呀！(排第一，因為現在很多人都不相信專家了。)



(2)現在市場正在炒新能源，這隻股票正好及時轉型。



(3)這是內幕消息，別告訴任何人！明天這隻股票會被炒上！



(4)識得大戶正在掃這隻股票的街貨！上次這個大戶掃的那隻股票依家已經升了5倍！



(5)買不買你自己決定，我告訴你：我、父母及兄弟姊妹都已經揸重貨了！



(6)知道有人會炒起這隻股票，但未知幾時升，你可以投資少少，不要太貪心，賺少少就要走！(多次賺少少後終於輸間廠。)



(7)上個月出了盈警，現在股價平到笑，只要你唔貪心，升少少走就一定有得贏。(有危未必一定有機，不貪心不代表能贏。)



(8)這隻股票可以3元買入，上望可以到6元！把止蝕位定在2.5元，輸就輸5毫，贏就可以贏3元，值博率非常高！(可惜輸的機會率是9成9。)



(9)借你戶口畀我炒，賺蝕都我負責，你喜歡的話可跟着炒。



(10)投資多少錢先告訴我，待會告訴你在哪一個股價入貨，升上目標價後我會叫你走，你賺幾多我要分3成。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



羽白資產管理財富管理總監 梁彥穎



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