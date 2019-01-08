陳蓓敏：中國海外財政穩健可低吸

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美國上周五公布去年12月份非農新增職位為31.2萬個，遠較市場預期佳。在貿易戰火下，美國區內經濟動力仍在，數字顯示零售、建造和製造業平均約有3萬個增長，帶動上周五美股做好。



本周市場關注中美貿易談判和周三公布的聯儲局上月議息會議紀錄。美國政府繼續停擺，特朗普與國會兩黨領袖會面無果，欲運用總統特權宣布以緊急狀態通過圍牆撥款，能否如願，有保留，但顯示特朗普已沉不住氣。另外，受油組減產因素刺激，油價有反彈。



港股上周五高收，且收市後人民銀行公布全面降準1個百分點。周一恒指裂口高開，曾升逾400點，高見26,043點水平，收報25,835點，稍高於月初開局，若能企穩於50天線上，形態較佳。



雖然消息打動港股，但出奇地內地股市卻仍依舊聞風不動，滬綜指靜立於2,500點關口樓上。隨着美國加息步伐放緩，地產板塊受追捧，大部分領頭者創月內新高。

中國海外(00688)早前公布首十一個月，累計合約物業銷售為2,728億元，按年升24.4%。隨着內地有部分城市放寬調控試水溫，中海平穩地在大城市如青島、廣州、福州等地區收地增土儲。集團持有銀行結餘及現金逾千億元，土儲豐厚，淨借貸約為三成以上，屬健康水平，具競爭力。建議候低吸納，目標29元，止蝕24.7元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，客戶持有中海，證監會註冊編號：ACG 082)

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