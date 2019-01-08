中信銀行(國際)：商品貨幣料開展反彈

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，全球十多個國家和地區公布的採購經理指數(PMI)均表現低迷，加劇市場對全球經濟增長放緩的憂慮。此外，上周四持有日圓空倉之大量止蝕盤被觸發，日圓兌多隻主要貨幣飆升，美元兌日圓一度跌至104.96，澳元兌日圓暴跌至72.26，為2011年底以來最低，澳元兌美元曾下跌至0.6715低位，隨後澳元已經回升至0.69之上，上周五進一步升至0.7120。



美國12月新增非農就業職位為31.2萬個，是十個月來最多，而且平均時薪增長0.4%，顯示經濟持續走強，可能緩解對經濟增長大幅放緩的擔憂。數據公布後，美匯指數高見96.617。



聯儲局主席鮑威爾表示，美國聯儲局將對市場消化的下行風險保持敏感，他還表示，當局並不在預設的加息道路上，並暗示可能會像2016年那樣暫停收緊政策。鮑威爾有關調整政策預期的言論，令美元受壓，美匯指數回落至96.179。



另外，人民銀行上周五宣布下調金融機構存款準備金率以支持實體經濟發展。同時，本周一及周二中美舉行貿易談判，市場憧憬談判將取得一些進展，風險情緒有所改善。這些措施令市場轉趨樂觀，引發商品貨幣普遍受追捧，澳元進一步升至0.7120。如中美談判取得進展，澳元下一個目標是0.7280水平。

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