龔成：窮人着眼「減少」　富人着眼「增加」

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，本人開辦股票課程都有幾年，每天都會收到讀者網友的查詢，比較有趣的是關於收費方面，部分意見頗為不一。



有的向我反映課程收費偏貴，但又有人與我反映收費偏平。當然，平貴沒有一定標準，若你只認為本人的課程偏貴，這不是問題，但若你認為市面上大部分致富課程都貴，都不捨得付錢去學，你的問題就大了。



其實，我們學習知識，重點不會放於「支出」，而是集中在「獲取」。這課程能為你增加多少知識，這課程能令你在一生中能減少多少虧損，以及能助你在一生中賺多少，這才是重點。



其實，這正是窮人思維與有錢人思維的分別。窮人着眼於減少，有錢人着眼於增加。由於窮人不願意花錢花時間去增值自己、去為自己創造更多的將來收入、去為自己的財富產生更大的增值，以至一生都無法致富。



相反，擁有致富思維的人，願意花錢花時間去提升財務知識，以致將來收入不斷增加，財富增值的速度亦不斷加快，造成愈花錢愈有錢的效果。



可能你會問，筆者都是以節儉出名的，好像有一些矛盾的地方。其實本人一直以來有兩點是從來不慳的，就是健康及知識。健康方面不用多說；知識方面，由讀書時期開始，本人一直花錢買大量投資書籍閱讀，以及不斷花錢上課程，花這些錢令我獲得一生受用的知識，對比付出在知識方面的費用，當中的回報已是百倍翻本，絕對值得。



所以，小心窮人思維令你一直貧窮，窮人只會着「價格」，但有錢人則着重於「價值」，學習知識的重點，其中一點是該知識當中的價值，當你明白這點，就懂得知識為我們一生所帶來的財富，必然遠超其中的價格。



至於有網友表示我的課程偏平，我相信他是比較市面上，其他類似的課程，因為市面上類似份量及內容的課程，不少學費都要過萬，所以在比較之下，本人的課程能以超值去形容。

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