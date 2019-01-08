外資行摩根士丹利(大摩)發表報告唱淡澳門賭業，將今年博彩收益預測由原來的按年增長5%，降至按年倒退2%。當中重新競投賭牌繼續是影響澳門賭業的關鍵因素。該行將博彩業看法由「具吸引力」下調至「與大市同步」，又狠削多隻濠賭股目標價約6至24%不等，以永利澳門(01128)目標價降幅最大。



大摩解釋，澳門博彩業前景受多項因素困擾，包括重新競投賭牌、市場流動性收緊，以及娛樂場控煙新規全面實施，均為貴賓賭廳和高級中場收益添壓，拖累賭企今年首季除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)有機會錄得按年減少的情況。當中，重新競投賭牌一事更可能令濠賭股的估值低於長期平均水平。



大摩為此下調今年整體貴賓廳收益預測，由原來的無增長降至按年負增長6%；中場收入預測則由原來估計按年增長9%，降至僅增2%。故此，該行下調今年全面整體博彩收益預測至按年倒退2%，並將相關濠賭股收益和EBITDA預測分別下調5%和12%。



該行續指，在大部分的下行周期之中，濠賭股股價通常在平均價和一個標準差以下的窄幅徘徊，可是當公司盈利向下調整時，將進一步拖累股價下行，相信今年的下行周期亦不會例外。



在一眾濠賭股中，大摩將永利澳門的投資評級由「增持」下調至「中性」，又狠削其目標價24.44%至17元，故濠賭股昨日股價表現雖個別發展，惟永利澳門跌幅最傷，收報16.1元，跌3.01%。另該行亦將金沙中國(01928)和美高梅中國(02282)目標價分別降至37元和14.5元。



事實上，去年底已有基金及外資大行看淡今年澳門賭彩業前景。全球最大對沖基金之一Kynikos Associates舵手錢隆斯(Jim Chanos)於上個月表明，他自去年中已沽空有投資澳門的美資賭企及其香港上市公司，因估計中國政府隨時可將這些美資賭企從澳門博彩行業中「掃走」。



他當時解釋，中美貿易一旦發生摩擦，美資澳門賭企股票以往較其同業有溢價的情況變得再不合理，最低限度反而應該要有折讓。



另外，德意志銀行亦預警，澳門博彩業正步入「寒冬」，將今年澳門博彩收益預測由原先預期的按年增長4%，大幅下調至倒退5%。

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