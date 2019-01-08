東方日報B1：憧憬放寬按揭　二手睇樓量大增四成

政府研究放寬按揭助市民上車，帶動各區二手屋苑睇樓量大增，個別交投量更顯著回升。天水圍嘉湖山莊過去周日就錄5宗成交，而粉嶺及上水區睇樓量亦暴增達40%。市場人士預期，有關政策一旦落實，將有助穩定樓價。



近日新界上車盤嘉湖山莊買賣氣氛熱鬧，中原伍耀祖表示，該屋苑過去周末兩天共沽6伙，本月則暫累售9伙，平均呎價9,633元。當中包括樂湖居8座中層G室，以520萬元沽出，呎價9,489元。他指，過去3周該盤樓價逐步回升，並已找到支持位，故買家決定入市，至於睇樓量亦按月同期回升達一成。



各區二手樓睇樓明顯向上，世紀21奇豐黎樹森透露，粉嶺及上水區睇樓量急增，過去一周不少買家主動留意樓盤動向，不過區內成交暫不多，主要因為樓價最平的單位，於上月已迅速被吸納，現時入場費已回升。



他續表示，上月粉嶺中心有多宗成交維持約450萬元水平，惟現時同類單位叫價已升至470萬元，加上盤源減少，令本月至今成交不多。



至於將軍澳區，香港置業劉浩勤指，區內睇樓客增30%，部分為未能成功購買新盤的向隅客，因而回流二手市場。



新界區另一上車大型屋苑沙田第一城上周睇樓人士增長約20%，美聯翁凱傑解釋，主因是不少準買家希望先睇樓後再作部署。他亦透露，該屋苑中高價大單位樓價續跌，15座中層C室，實用面積853方呎，三房套房間隔，外望城門河景，累減162萬元，以1,018萬元售出，呎價11,934元，創屋苑呎價近1年新低。



至於荃灣區二手市，美聯梁仲維亦稱，該區現時樓價一般較去年高位已回落15%，帶動本月已錄約15宗成交，包括傳統上車屋苑如荃灣中心、荃威花園及綠楊新邨等，成交量按月多兩成。區內海灣花園一個2座低層A室，近期以575萬元成交，呎價10,788元，創逾一年半的低位。



即使向來樓價較穩健的港島區屋苑，近期跌勢亦加劇。中原張略欣稱，鰂魚涌南豐新邨2座低層B室兩房戶，減價至620萬元易手，呎價15,857元，重返2017年第4季水平。



事實上，近月樓價持續滑落，跌勢亦開始擴大，據差餉物業估價署資料，截至去年11月私人住宅售價指數按月再跌3.5%，為10年以來單月最大跌幅，亦形成連挫4個月的頹勢，累跌約7.2%。各區交投增加，但價錢仍持續回落。



對於政府研究放寬按揭，部分業界人士認為有利樓市發展。資深投資者吳龍飛認為，對市場有刺激作用，樓價會回穩，甚至有向上的可能性，但反彈幅度最多僅約5%。不過，即使措施落實，相信亦只會適用在細價物業上，料600萬元以下住宅可受惠，估計會有市民趁樓價回落，首期減少下，物色單位上車。



浸會大學財務及決策系副教授麥萃才則表示，即使政府放寬按揭成數，相信亦要等待合適時機，因樓價只回落了數月。若未來市況仍然向下，有關措施或有機會出台，但也要視乎屬局部或全面放寬，料將針對自住及首置人士。至於對樓價估計只有穩定作用，不會因而逆轉上升。

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