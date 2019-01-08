淡馬錫擬出售屈臣氏股權

彭博引述消息人士報道，新加坡主權基金淡馬錫控股正考慮包括出售其持有的屈臣氏集團部分股權等潛在方案。主要經營零售業務的屈臣氏集團現為長和(00001)持約75%股權，餘下約25%益由淡馬錫持有。



據消息稱，淡馬錫在收到一些初步意向後，正與顧問共同研究處理屈臣氏24.95%股權的可能方案，因有關研究仍處於初階，不確定交易最終會否落實。淡馬錫於2014年以440億元(約56億美元)收購屈臣氏該部分股權。據其網站，屈臣氏集團在24個市場擁有逾14,500家零售店舖，包括英國的Superdrug連鎖店、德國的Rossmann超市及亞洲屈臣氏連鎖店。



淡馬錫的發言人表示，淡馬錫不對傳言或猜測置評。長和發言人則對本報稱，不會對傳聞置評。



此外，聯交所股權披露顯示，李嘉誠基金會於1月2日及3日分別增持250萬及48.6萬長實集團(01113)股份，兩日共斥約1.657億元。完成後，李嘉誠於長實權益將增至33.34%。



另長和系內多家公司昨日均發公告稱，於今年1月1日成立各自的提名委員會，當中規定該委員會須由公司全體董事組成，而委員會主席亦須為該公司的董事會主席。

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