海航滬商廈27億賣予星資

新加坡凱德集團(CapitaLand)宣布，與獨立第3方成立各佔50%股權的合資公司，以27.52億元人民幣代價向海航集團收購位於陸家嘴的上海浦發大廈約70%樓面。收購資產包括8至19樓及21至32樓辦公樓層，以及61個車位，地上總建築面積約4.17萬平方米，並取得了該項目的命名權。



完成交易後，凱德將浦發大廈作為種子資產，投入即將成立的增值型私募房地產基金，該基金資產包括亞洲重要城市的商務房地產項目。



據了解，浦發大廈共有34層，另有3層地庫停車場。凱德將與另一業主上海浦東銀行共同擁有該大廈的地下大堂和位於20樓的逃生層，而項目餘下樓面則繼續由浦東銀行擁有。



浦發大廈於2016年曾以房地產信託基金(REITs)形式在上海證券交易所的固定收益平台轉讓掛牌，原為「恒泰浩睿—海航浦發大廈資產支持專項計劃」的資產，計劃的主要參與者包括海航實業、海航集團和恒泰證券。

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