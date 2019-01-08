歐股收市微跌　關注英國脫歐進展

歐洲股市收市微跌。英國富時100指數收報6,810點，跌26點或0.39%；法國CAC指數收報4,719點，跌17點或0.38%；德國DAX指數收報10,747點，跌19點或0.18%。



外媒報道，英國議會將於1月15日就脫歐協議進行表決，惟目前仍未能確定該協議是否有足夠的支持票；倘協議遭否決，英國勢將於3月29日面臨「硬脫歐」。



法國方面，黃背心運動已持續兩個月，上周六(1月5日)在巴黎有示威者衝進政府發言人辦公室。有分析指，示威看起來難以在短期內結束，或持續對當地經濟造成打擊。



最新數據方面，德國2018年11月季調後工廠訂單按年跌4.3%，遠遜預期。ING德國首席經濟學家Carsten Brzeski表示，德國經濟前景仍未明。

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