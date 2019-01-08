美股收市：道指升近百點　亞馬遜展強勢

觀望中美貿易談判進展，美國股市周一反覆向好，三大指數收市上漲。道指收報23,531點，升98點或0.42%；標指收報2,549點，升17點或0.7%；納指收報6,823點，升84點或1.26%。



大型科技股普遍靠穩，亞馬遜全日上漲3.44%，市值接近8,000億美元，再度超越微軟，成為全美市值最高的上市公司。微軟股價收市微升0.13%，市值約為7,835億美元。



Netflix周日取得多項美國電影電視金球獎，刺激股價大漲5.97%，收報315.34美元。Facebook收市大致持平；蘋果公司及Alphabet均下跌約0.2%。



中美正展開貿易談判，投資者對此感到樂觀。美國商務部長羅斯周一接受外媒訪問時表示，雙方有望在迫切的貿易議題上，達成良好解決方案，但坦言在結構性貿易問題及執行方面達成協議仍不容易。



另外，上周美國聯儲局主席鮑威爾的鴿派言論刺激美股大漲，本周投資者同樣關注聯儲局消息。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克周一表示，今年聯儲局可能只有一次加息的空間。



鮑威爾於本周五會再次發表講話，在此之前，該局聯邦公開市場委員會(FOMC)將於周四公布2018年12月18至19日貨幣政策會議紀要。

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