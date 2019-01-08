【投資必要心境】樂觀才會贏！創造快樂的12個方法

2019年01月08日 07:00
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    (Getty Images圖片)

    2019年到了，或許金融市場動盪讓你感到不安，看着2018年強積金表現更令打工仔充滿愁容，但農曆新年還有不足一個月就到，還是開心點吧！須知道樂觀的心境是投資創富必要有的態度。外國媒體總結心理學家研究證實，「快樂是可以自己創造的！」以下12個快樂方法，不妨實踐一下：

    【1、和喜愛的人住在一起】
    儘管二人相處必有磨合階段，爭執少不免，但同心協力構建家庭、透過溝通理解對方，能締造許多意想不到的喜悅。

    【2、寫下要感謝的事】
    幸福和感恩是正連關，可考慮寫下「感恩日記」。時常存着感謝之心，人也快樂一點。

    【3、吃早餐】
    豐富的早餐可以穩定情緒，更能充滿動力。

    【4、原諒】
    怨恨少，人自然更開朗。

    【5、不要阻止難過】
    人畢竟是人，總有情緒，不要阻止它，要盡情抒發，才會快樂。

    【6、樂觀一點】
    整天想着冧市，怎會快樂？牛市始終長於熊市，樂觀一點吧！

    【7、呼吸新鮮空氣】
    不要老是坐在辦公室，到郊外大自然走走、呼吸一下，包你感覺不一樣。

    【8、有適當自我安靜】
    不要老是上社交網，人們多數只會報喜不報憂，反而應有適當自我安靜的時間，效果更佳。

    【9、聽音樂】
    音樂能令人情緒平復，不要輕視這力量。

    【10、運動】
    多項研究證明，運動有助身心成長，不僅健康，也能紓緩情緒。

    【11、充足睡眠】
    不要捱夜，睡眠至少7至9小時，才能保持身體健康，減少暴躁易怒。

    【12、善待自己】
    心理學家發現，「自我接納」是幸福生活的關鍵，所謂「天生我才必有用」，要快樂，由自己的心開始。
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