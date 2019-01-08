【市前重點睇】道期變動不大　美匯跌至95.6　

●美匯指數跌至95.6水平，港匯企7.834，離岸人民幣(CNH)升至6.84，圓匯反覆回至108.7，歐元高見1.148，英鎊漲至1.278。金價於1,290美元關口爭持。布油失守58美元，紐油回落至48.7美元。道指期貨亞洲市變動不大。



●中美經貿磋商進入第2天，美國商務部長羅斯表示，中美雙方有望在迫切的貿易議題上，達成良好解決方案，但結構性貿易問題及執行方面達成協議仍不容易。



-據悉中國副總理劉鶴出席首日會談，提升了市場的樂觀情緒。



-中美開啟貿易談判之際，傳中儲糧採購了至少11批美國大豆。



●白宮管理和預算辦公室代理主任Russell T. Vought表示，政府停運不影響退稅。 https://bit.ly/2RiUCM9



●亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，政府停運可能影響經濟數據並阻礙聯儲局工作。



●道指收報23,531點，升98點；標指收報2,549點，升17點；納指收報6,823點，升84點。 https://bit.ly/2RGfUmg



●港股ADR指數收報25,889點，升53點。 https://bit.ly/2VDgz78



●美國10年期國債孳息率升2.83個點子，報2.6960厘。



●美國12月服務業擴長速度5個月最慢。 https://bit.ly/2AvUuOI



●紐約期油收報每桶48.52美元，升1.17%；布蘭特期油收報每桶57.33美元，升0.47%。 https://bit.ly/2TxuYj7



●紐約期金收報每安士1,289.9美元，升0.3%。 https://bit.ly/2Qs9eDn



●英國富時100指數收報6,810點，跌26點；法國CAC指數收報4,719點，跌17點；德國DAX指數收報10,747點，跌19點。 https://bit.ly/2LV9hXB



●英國首相發言人稱，文翠珊籌建新內閣委員會，為無協議脫歐做準備；政府將於周三(9日)就議會對脫歐協議的投票日期做出決定。



-安永調查顯示，鑑於英國脫歐的不確定性，銀行、保險公司和基金經理正計劃將約8,000億英鎊的資產從英國轉移到歐洲其他地區。



●世界銀行行長金墉突宣布將於2月1日起辭職。 https://bit.ly/2RGl9SY



●瑞士央行副行長表示，鑑於全球風險正在上升，市場「脆弱」且瑞士法郎仍然估值偏高，因此沒有理由調整其擴張性的貨幣政策。



●淡馬錫擬出售屈臣氏股權。 https://bit.ly/2FfX3Z6



●投資中國股票的ETF在2018年新增64億美元資金流入，創下彭博自2004年匯總該數據以來的最高紀錄。State Street表示，這是投資者試圖在美國以外進行戰術性配置，並可能試圖在中國股市抄底。



●中國去年外儲按年跌672億美元，黃金儲備12月上升。 https://bit.ly/2RecibH



●吉利汽車內地上月銷售少44%，全年銷量未達標。 https://bit.ly/2QvZ055



●【又炒燶】嘉湖山莊車位半年貶值25%，帳蝕37萬。 https://bit.ly/2CXAbeR



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瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



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