三星電子預警！料去年第4季營業利潤按季跌逾38%

三星電子公布2018年第4季盈利預測，綜合銷售額約為59萬億韓圜，按季倒退約9.86%，市場預期為63.58萬億韓圜；營業利潤約10.8萬億韓圜，按季倒退約38.53%，市場預期為13.83萬億韓圜。



公司指出，盈利倒退部分原因為內存晶片業務需求低迷，困境料將持續至2019年第1季，但料下半年供求有所改善，公司業績將隨之增強。



另外，公司指智能手機市場競爭加劇，儘管是銷售旺季，但銷量仍然陷入停滯。手機業務營銷費用上升，導致盈利較低。預計下半年智能手機市場供需狀況將趨於穩定。



公司預期，智能機市場對其有機發光二極體(OLED)屏幕的應用將會增加。



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