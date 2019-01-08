亞洲股市：日股漲逾200點　軟銀升1%

美股3大指數收升，亞洲股市普遍做好，日本日經225指數早段漲202點或1%，報20,236點。



板塊方面，醫療保健股升1.7%，地產股升0.6%，金融股升0.4%。個股方面，東海碳素飆7.5%，NTT數據漲逾3%；日產跌0.09%。



軟銀升1.6%；對於美國共享辦公空間提供商WeWork的投資，集團計劃減少20億美元。



主要品牌為「無印良品」的Ryohin Keikaku，12月同店銷售額按年增4.2%；股價升2.5%。



Adastria上漲3%，其12月同店銷售額按年增4.9%。



東京製鐵升2%；高盛將其評級由「沽出」上調至「中性」。



南韓首爾綜合指數微跌1點或0.08%，報2,035點。STX重工業抽升逾4%，韓國電力升3.8%。



三星電子跌0.5%。集團發預警，料去年第4季營業利潤按季跌逾38%，至約10.8萬億韓圜。



澳洲悉尼普通股指數則升11點或0.2%，報5,756點。板塊方面，資訊技術股升0.8%，金融股升0.1%。個股中，AVZ礦業揚升6%，伊甸能源漲超過5%，Gascoyne資源升3%。

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