全球經貿戰︰美銀指美國經濟開始「見痛」

美國銀行分析師上周一份報告認為，雖然中美關稅鬥爭到目前為止對中國增長的影響更大，美國尚未有的大規模影響，但未來幾個月可能會發生變化，美國經濟將感受切膚之痛，理由有3：



1、特朗普政府避免對日用消費品加徵關稅，並且豁免了難找替代的產品。如果貿易戰升級，「將會更加痛苦」。



2、隨着減稅和政府增加支出產生的刺激效果逐漸消退，貿易戰似愈來愈影響美國消費者和投資者的信心。



3、美國在財政和貨幣方面放鬆政策的空間有限，而中國的刺激工具正在火力全開。美國的政治僵局使得財政刺激希望不大，而失業率已經很低的情況下，聯儲局將不願意降息。



報告預期，春季起，中國增長將開始回升，美國則繼續放緩，「貿易戰沒有贏家。」



另方面，如果美國政停運拖延下去，商務部原定1月下旬發布的GDP數據將被推遲；阻遲確認貿易戰對美國經濟的全面影響。



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