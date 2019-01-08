人民幣速遞：中間價升115點　CNH企6.84

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價6.8402，為去年9月21日以來新高；較上日開市價續升115點子，呈3連升。



亞洲市，美匯指數報95.7。離岸人民幣(CNH)早段由6.8489，回升至6.8431，最新報6.8462。



中國12月外儲小幅回升，凱投宏觀表示，中國央行上月似只賣出少量外儲，表明人民幣近期面臨的下行壓力很小；但預計中國經濟將進一步放緩且利率可能繼續下降，未來幾個月貶值壓力會回升。



華泰證券宏觀分析師李超指出，外儲連續兩個月轉正，給人行貨幣政策邊際寬鬆創造了操作空間，預測2019年大概率還會有3次降準，同時全面降準之後料還有全面降息，降息的時間窗口有望落在2季度；短期內中國外儲企穩會部分對沖降準對人民幣匯率的貶值影響，中長期人民幣匯率大概率維持穩定。





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