港股反覆　騰訊滙豐偏軟　地產股做好

港股表現反覆，恒生指數曾跌147點，低見25,688點，之後升過百點，彈上25,900水平，升穿25,915點的50天線。國企指數靠穩，主板成交290億港元。



重磅股個別發展，中國移動及友邦保險齊升1%撐市；工、中、建三大內銀股靠穩。騰訊及滙豐控股跌0.5%；中國平安跌1%。



銷售急跌的吉利汽車挫逾1成，是表現最差藍籌。其他汽車股走勢各異，比亞迪股份漲2.5%；北京汽車升1.5%；華晨中國靠穩。長城汽車跌3.4%；廣汽集團跌2%；東風集團跌0.5%。



地產股連日向好，新世界發展升2.6%；長實升1.4%；恒基地產、新鴻基地產及恒隆地產升0.6%；信和置業升0.4%。



中國太平跌1.6%；中國人保跌0.3%。財政部決定將其持有中國太平股權的10%一次性劃轉給社保基金會持有，是繼中國人保之後，又一家國有股權劃轉社保基金的國企。



另外，昨日急跌的新華保險跌0.3%；中國太保跌1%；中國人壽靠穩；中國財險升1.5%。



【09:20】吉汽挫逾7% 友邦撐市

道指期貨升近百點，港股開市靠穩。恒生指數高開16點，報25,852點；國企指數高開11點，報10,135點。



吉利汽車急跌7.6%，是表現最差藍籌。公司上月汽車銷量大減近4成，全年銷售不能達標。



其他藍籌股個別發展，舜宇光學高開2.3%表現最佳；瑞聲科技高開1.7%。重磅股友邦保險高開0.8%撐市；騰訊高開0.1%；中國移動及建設銀行靠穩。滙豐控股及中國平安低開0.4%。



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