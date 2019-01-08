A股快報：兩市低開　新華保險續跌2%

內地股市偏軟，滬綜指低開2點或0.11%，報2,530點；深成指低開18點或0.25%，至7,381點；滬深300低開4點或0.14%，至3,049點；創業板指數低開5點或0.46%，報1,262點。



板塊方面，飛機製造股跌0.7%，金融及有色金屬股齊跌0.3%，地產股跌0.2%；而次新股升0.4%。



新華保險籌劃董事會換屆事宜，公司稱經營正常；股價仍低開2.6%。



康美藥業低開0.6%；公司早前遭證監會立案調查，中誠信列入觀察名單。



榮盛發展2018年實現簽約金額1,016億元人民幣(下同)，按年增50%；股價高開0.5%。



牧原股份低開1.6%；受非洲豬瘟影響，公司將2018年淨利潤預測向下修正為5億至5.5億元。



ST長油上市首日開盤急挫35%後臨時停牌；該股為A股史上退市後重新上市第一股。



另外，截至1月7日已有1,244家上市公司公布2018年全年業績預告，公布規模達30%。近60家公司在業績中指出併購資產或存商譽減值迹象，預期會對目期業績產生影響。

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