不聲不響　Apple在加拿大徵收銷售稅

外媒報道，Apple因應加拿大立法的變化及公司於全球的業務增長，自上周二(1日)起，凡透過iTunes購買電影、音樂、有聲讀物及電視劇集，以及包括Apple Music訂閲服務，在加拿大須徵收銷售稅。



據悉，加拿大許多iPhone用戶此前已發現，發票定價與iTunes列出的收費率不符。正如在美國和其他地區一樣，Apple並無將加拿大稅收定價到iTunes內容列表中，意味收費4.99加元的電影，其最終收費或高達5.59加元，具體取決於購買來源。



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