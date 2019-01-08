全年銷售未達標　吉汽急瀉11%

股價連日下挫的吉利汽車(00175)，上月銷售急跌，股價早段續瀉，一度急降逾11%，低見10.18港元；暫維持逾7%跌幅，成交4.5億元。該股2017年11月高位見過29.8元，至今股價蒸發65%。



吉汽公布，2018年12月總銷量9.33萬輛，按年大跌約39%，按月亦大跌約34%。期內於中國市場總銷量為86,298輛，按年大跌約44%。



集團2018年全年總銷量為150萬輛，僅達全年銷量目標158萬輛的95%。2019年初步銷量目標定為151萬輛，按年持平。



另外，內地官媒報道，去年汽車召回超過1,200萬輛，即每20輛車就有1輛被召回。汽車股個別發展，長城汽車(02333)挫3.8%；華晨中國(01114)跌1.5%；廣汽集團(02238)跌0.9%；東風集團(00489)跌0.4%；北京汽車(01958)靠穩；比亞迪股份(01211)逆市升3.8%。



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