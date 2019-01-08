【即市分析】要買小米睇實呢個位...

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：小米集團(01810)近期動作頻頻，繼早前先後與美圖公司(01357)、宜家等達成合作協議後，上周推出全新獨立品牌「紅米Redmi」，日前又公布入股TCL集團，雙方簽訂戰略合作協定，反映集團發展相當進取。



不過，消息對股價刺激作用有限，近日雖由11.4元的上市低位反彈，惟升至10日線附近已現明顯阻力，周一(7日)收報12元，較招股價17元低近三成。



事實上，內地科技企業近年發展受制肘，「股王」騰訊(00700)經歷去年遊戲審批一役之後，股價至今仍一沉不起。反而近年小米迎行業逆風積極發展，相信得到國策支持。早前更有市場分析認為，華為事件後，主力發展智能產品的小米有機會是間接得益者，甚至是內地正部署培育第二家「騰訊」級科企的主角。



當然，孰真孰假尚待時間證明，始終市況仍差，尤其是市場至今對科技股仍避之則吉，小米股價暫時難寄厚望。不過，集團季績表現出色，其現價較上市高位22.2元累挫近一半，11.5元水平支持力不俗，加上今年獲納入「港股通」的憧憬，股價的確有博反彈條件。



睇走勢的話，小米股價至今仍處於去年7月延伸的大型下降軌阻力兼50日線約13.3元，若然看好其前景，可待破位才先下一注；但若然遲遲未上穿該阻力，股價仍有機會繼續向下，則不宜多手博反彈。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

