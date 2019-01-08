巨頭廝殺！華爾街9券商擬另起交易爐灶MEMX

外媒報道，摩根士丹利、美銀美林、瑞銀等9家華爾街主流券商和銀行，發表聯合聲明，計劃成立新股票交易所Members Exchange(MEMX)，目的在於加強競爭、減少成本；並計劃今年初向美國​​證監會SEC備案申請，料最快2020年成立。



MEMX總部將設在紐約，支持機構包括全球最大共同基金公司之一富達投資、高頻交易商Virtu Financial、零售券商嘉信理財、網絡經濟券商E*Trade和TD Ameritrade，以及Citadel。



Virtu Financial行政總裁Douglas Cifu表示，新的股票交易所收費「很小」，而且控股結構重新回到由券商會員們集體所有。



目前全美共有13個活躍的股票交易所，但紐交所母公司ICE、納斯達克和CBOE全球市場這3大集團已控制其中12個平台，處理超過3/5美國股票交易量。據悉，券商對主流交易所集團的服務定價一直不滿。



受排戰消息影響，3家巨頭周一逆市下跌，ICE跌逾3%，納斯達克跌2.6%，CBOE跌1.8%。



分析指出，這可能是券商們的施壓手段，但MEMX就算成立也不一定能成功，新的交易所通常很難吸引到足夠的交易量。例如2012年成立的IEX Group是目前唯一的獨立交易所，但只處理了美國股市交易量的2.5%。



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